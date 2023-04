La processione del Cristo Risorto entrerà nella Cattedrale di Savona

Per la prima volta dopo lo stop forzato della pandemia da Covid-19, il giorno di Pasqua dalle ore 9:15 dall'oratorio di largo Varaldo tornerà la processione del Cristo Risorto, che "proclamerà" la resurrezione di Gesù lungo le vie del centro storico. L'accompagnamento musicale verà come sempre curato dalla Banda Sant’Ambrogio di Legino, le meditazioni saranno proposte dal parroco della comunità dei Santi Giovanni Battista e Andrea Apostolo don Piero Giacosa. L'effige sarà portata a spalla e percorrerà via Paleocapa. Giungendo in piazza Mameli sosterà per un momento di meditazione nell’ascolto dei ventun rintocchi della campana del monumento ai caduti di tutte le guerre e si pregherà per la pace nel mondo.

Il corteo sacro riprenderà percorrendo via Montenotte, via Corsi, piazza Giulio II, via Giuria, piazza Cavallotti e via Caboto. Per la prima volta la statua farà il suo ingresso nella cattedrale per la messa di Pasqua. Dunque dopo aver conosciuto per secoli solo le chiese della propria confraternita (prima a Monticello, poi in largo Varaldo) e aver visitato nel 2022 la Chiesa domenicana San Giovanni Battista quest'anno "u Santu Cristu" entrerà nel duomo. Al termine della celebrazione pasquale si rientrerà in oratorio per il canto del "Regina Coeli". I fedeli potranno omaggiare la statua del Risorto con il bacio dei piedi fino al 21 maggio, giorno dell’Ascensione, quando verrà riportata nella sua nicchia.