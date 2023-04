Albenga, Mai (Lega): “Il Ppi resti aperto h 24 e l’ospedale sia presidio della rete di emergenza–urgenza”

“Nel 2012, il pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria di Misericordia, nonostante la contrarietà del comitato dei sindaci albenganese, è stato chiuso. La sua riapertura era presente nel Piano Socio Sanitario 2017/2019, approvato nella precedente legislatura. La Giunta regionale lo scorso 23 marzo ha dato il via libera al nuovo PSS 2023-2025 dove alla voce ‘sistema emergenza’, presso il Santa Maria di Misericordia, è previsto un Punto di Primo Intervento h12 con la possibilità di estensione h24 nei mesi estivi. A oggi non è ancora chiaro quali reparti saranno attivati dalla parte pubblica e quali da parte dei privati, ed è quindi difficile comprendere se vi saranno i servizi necessari previsti del Dm 70/2015 per la gestione delle emergenze”. Ad affermarlo in una nota il Capogruppo della Lega in Consiglio regionale Stefano Mai.

“L'Assessore alla Sanità ha parlato di un punto di primo intervento che funzionerà solo come un presidio su auto-presentazione e dove non saranno dirette le ambulanze, che continueranno così a convergere sul pronto soccorso di Pietra Ligure, già in sofferenza – prosegue Mai -. Albenga è, per numero di abitanti, la seconda città della provincia di Savona e, analizzando i dati del turismo e delle anagrafi comunali, il comprensorio albenganese che normalmente conte 66 mila abitanti, grazie all’afflusso turistico e delle seconde case, arriva a un minimo di 87.000 presenze a novembre e a un massimo di 160.000 ad agosto. Albenga dista 12 km dal pronto soccorso di Pietra Ligure, ma per la particolare morfologia del territorio, vi sono comuni sia savonesi, che imperiesi, che piemontesi, che distano dai 37 ai 49 km dal Santa Corona, e il tempo necessario per arrivare a Pietra Ligure dai comuni più distanti, può variare dai 45 minuti di Testico ai 70 di Cerisola di Garessio, in condizioni di traffico regolare. Inoltre, i tempi di percorrenza delle strade e autostrade liguri non possono essere certi, considerando la presenza dei cantieri e che non esistono vie alternative all’Aurelia esclusa la A10”.

“Si riscontrano dunque tutti i parametri stabiliti dal Dm 70/2015 per l’esistenza addirittura di un pronto soccorso. L'ospedale di Albenga è a oggi il nosocomio più nuovo dell'intera rete ospedaliera della Liguria, centro strategico per posizione territoriale e su di esso gravitano miriadi di attività sociali, economiche e imprenditoriali, con conseguenti ricadute anche sulla richiesta di prestazioni sanitarie e ospedaliere”.

“Consapevole che è necessario razionalizzare i servizi, ma non a discapito degli utenti, ho chiesto con due Ordini del giorno presentati in Consiglio regionale, che l'ospedale di Albenga possa avere un presidio, perlomeno un Punto di Primo Intervento o Punto di Primo Soccorso, che faccia parte a pieno titolo della rete dell'emergenza-urgenza accogliendo i mezzi di soccorso e che resti in funzione h 24 per tutti i mesi dell’anno”, conclude il consigliere Stefano Mai.