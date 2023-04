Amministrative 2023, Roberto Sasso del Verme: “Mi ricandido a sindaco. A breve i nomi della squadra”

È arrivato il tempo di sciogliere le riserve per il sindaco uscente del Comune di Laigueglia Roberto Sasso del Verme, che stamani ha annunciato che presenterà la sua lista “per il paese, con lo scopo di portare avanti una continuità amministrativa che, nonostante sia stata costretta ad un lungo periodo di stop forzato durante i due anni della pandemia, ha comunque portato a casa ottimi risultati”.

Si ricandida a sindaco quindi Sasso del Verme, per portare a termine numerosi progetti in divenire “sempre per il bene di Laigueglia, continuando il reperimento di ulteriori importanti finanziamenti”. Sono diversi, infatti, gli obiettivi raggiunti negli anni della sua Amministrazione. Ci tiene ad enunciarli: “Ad esempio, il ripascimento delle spiagge, la messa in sicurezza dei rii, il rifacimento di corso Badarò, l'assegnazione dei bandi PNRR, l'adeguamento strutturale delle scuole, i fondi per garantire maggiore sicurezza al paese, l'efficientamento energetico e altri”.

I curiosi devono accontentarsi per il momento: sui nomi non ci sono “spoiler”, anche se anticipa che si tratta di “una squadra in parte rinnovata e arricchita di elementi nuovi, entusiasti, volenterosi di portare il loro contributo, e una parte di esperienza comprovata che garantirà la continuità amministrativa”.

Se ancora c’è da attendere per sapere i nominativi dei candidati in lista con Sasso del Verme, una cosa è certa per il sindaco uscente che si rimette a disposizione in prima persona del borgo tra i più belli d’Italia: “Ho appreso dai giornali che verrà formata, forse, qualche lista contro di me. Io non formerò nessuna lista contro qualcuno – spiega -. Sarà per me in particolar modo, e per noi, un onore e un impegno proseguire nel mio ruolo a tempo pieno”.

“Comunico quindi ufficialmente la mia ricandidatura a sindaco del Comune di Laigueglia – conclude - e a breve scioglierò le riserve sui nominativi dei componenti la mia squadra”.