Il presidente Giovanni Toti incontra il console americano Robert Needham

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha incontrato oggi il console generale degli Stati Uniti d’America a Milano Robert Needham. Al centro del colloquio, tenutosi nella sede della Regione in piazza De Ferrari, le connessioni culturali, storiche e commerciali che intercorrono tra Liguria e Usa. Vari i temi trattati, dalle prospettive del turismo alla portualità e logistica passando per le sfide della transizione ecologica, oltre alle opportunità di sviluppo del territorio. “Quello con il console Needham è stato un incontro fruttuoso e cordiale, utile per rinnovare gli ottimi rapporti che intercorrono tra la nostra Regione e gli Stati Uniti", ha commentato il presidente Toti.