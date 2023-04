Sicurezza nei Pronto Soccorso, Garibaldi (Pd): "Da Gratarola l’elenco delle ‘toppe’ per la sicurezza del personale sanitario"

"A fine novembre su nostra proposta, era stata approvata all'unanimità una legge regionale per la sicurezza nei pronto soccorso, per garantire risorse, programmazione e formazione. Avevamo chiesto che la Regione presentasse un piano per la sicurezza dei lavoratori nei Pronto soccorso, ma dopo sei mesi, nulla è stato fatto".

Cosi commenta il capogruppo del Partito democratico Articolo Uno in Regione Luca Garibaldi dopo la risposta in aula alla sua interrogazione sul personale sanitario vittima di violenza.

"Le soluzioni che l’assessore Gratarola ha portato in aula sono l’elenco della spesa, con le ‘toppe’ che si stanno mettendo in assenza di un progetto più ampio e organizzato. È chiara la mancanza di una regia regionale nel affrontare un’emergenza risaputa da tempo e che non può essere affrontata a spot e ricorrendo a sistemi di vigilanza privata, ma è necessario strutturare presidi di polizia h24, organizzazione regionale e investimenti".

"Quando si fa l'assessore Regionale non basta indicare i problemi, bisogna provare a risolverli", conclude.