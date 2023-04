Nell'uovo di Pasqua dell'Asta delle Stelle ci sono Audero, Gyasi, Ricci, Strootman, Zamparo e Zapata

Una Pasqua speciale per tutti gli affezionati partecipanti all'Asta benefica delle “Stelle nello Sport” su Memorabid a supporto della Fondazione Gigi Ghirotti, da quasi 40 anni impegnata a Genova nell’assistenza socio-sanitaria di persone con malattie inguaribili che necessitano di cure palliative, a domicilio e in hospice.

Genoa, Sampdoria, Spezia ed Entella confermano anche questa settimana il loro sostegno alla squadra del professor Franco Henriquet e partecipano con giocatori di esperienza. Dal centrocampista Kevin Strootman al portiere Emil Audero, passando per gli attaccanti Emmanuel Gyasi e Luca Zamparo. Quattro pezzi pregiati, con loro in campo altre due squadre di serie A. L'Atalanta schiera la punta Duvan Zapata, il Torino risponde con il mediano Samuele Ricci.

Su www.memorabid.com/stellenellosport potete anche trovare la maglia "Genova nel cuore" autografata dai giocatori ucraini durante la partita amichevole giocata a Genova tra Italia e Ucraina, in ricordo della tragedia del ponte Morandi. Un cimelio, storico, di grande valore "morale".

L’Asta delle Stelle nello Sport è patrocinata da Coni, Cip, Sport e Salute e Ussi Liguria.

Le aste sono aperte sul sito www.memorabid.com/stellenellosport e proseguiranno fino alla fine del mese di maggio. Ogni settimana tanti campioni, tanti cimeli, tanto “amore” e sostegno per la Gigi Ghirotti.

Stelle nello Sport, progetto giunto alla 24° edizione, gode del patrocinio e sostegno di Regione Liguria, Comune di Genova, Fondazione Carige e delle partnership istituzionali con Porto Antico e Camera di Commercio di Genova.