Gli allievi del Centro di Formazione Isforcoop di Varazze protagonisti alla 21^ edizione del premio “Ferrer Manuelli” (FOTO)

Lunedì 3 aprile, presso la “Meroni Academy” di Vado Ligure, l’Associazione Cuochi Savona ha organizzato la 21^ edizione del premio “Ferrer Manuelli”.

Quattro allievi (Aura Rava, Aurora Brozzu, Gabriele Festinese e Adrianz Fabrizio Castillo) del Centro di Formazione Isforcoop di Varazze si sono distinti particolarmente per competenze professionali e passione e hanno ottenuto importanti riconoscimenti.

Aurora Brozzu si è distinta in una gara aggiudicandosi il premio come miglior allievo, con un eccellente esecuzione del brandacujun (tipico piatto ligure a base di stoccafisso); Fabrizio Castillo Adrianz ha assistito lo chef Alessandro Dessì nell’interpretazione di un altro piatto tipico della tradizione ligure, le verdure ripiene, aggiudicandosi il 2° posto nella competizione; Aura Rava ha assistito lo chef Stefano Rota aggiudicandosi il gradino più alto del podio con la preparazione in chiave moderna del brandacujun.