Savona, sulla cassa del Cristo Risorto il "grano della fraternità" degli alunni delle scuole (FOTO)

Il grano della fraternità raccolto e sistemato nei vasi da 400 alunni delle scuole verranno posizionati sulla cassa del Cristo Risorto nell'oratorio di Largo Varaldo sia per la veglia pasquale che per la processione di domenica.

"Bellissima ed emozionante l'iniziativa dei bambini “Grano della Fraternità”, progetto interculturale delle scuole Pertini realizzato in rete con gli altri istituti - ha detto il sindaco Marco Russo - Gli alunni hanno portato in Cattedrale piantine di grano che loro stessi hanno hanno fatto germogliare e crescere in classe e hanno consegnato questa pianta simbolica ai rappresentanti savonesi della comunità islamica, della chiesa cristiana ortodossa, dell'Istituto buddista Soka Gakkai, dell'Unione Induista che, a loro volta, hanno consegnato ai bambini parole universali di pace e di armonia per la comunità ucraina e per tutti i popoli in guerra".