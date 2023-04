Varazze potenzia la polizia locale in vista dell'estate: rinforzi in arrivo dal comune di Genova

Dopo l’esito positivo dello scorso anno, anche per questa primavera e per il successivo periodo estivo, sarà implementato il servizio della polizia locale di Varazze con l’ausilio degli agenti provenienti dal Comando del comune di Genova.

"Quella messa in atto lo scorso anno è stata una sinergia importante e proficua per l’Amministrazione comunale - interviene il sindaco Luigi Pierfederici - e proprio per questo abbiamo voluto riproporre lo stesso format anche per quest’anno".

"L’ausilio degli agenti provenienti dal Comando genovese non solo ci consente di rafforzare i numeri delle forze in campo presenti sul territorio comunale ma contribuisce a far crescere l’esperienza dei nostri agenti, che ringrazio al pari del Comandante Di Gregorio, con uno scambio continuo di esperienze lavorative".

"Al momento abbiamo previsto di integrare i servizi per tutti i fine settimana primaverili, così da poter attuare azioni preventive di furti anche nelle vie del commercio, ed al contempo è in fase la programmazione l’impostazione dei servizi serali e notturni".

"Voglio ringraziare il Comando della polizia locale di Genova per la disponibilità dimostrata e l’assessore del comune di Genova delegato alla polizia locale, Antonio Gambino, per la collaborazione vero elemento sinergico per le istituzioni locali".

"Per quanto riguarda il rafforzo dei numeri del nostro Comando il giorno 21 aprile prenderanno al via le prove del concorso di assunzione locale così come ipotizzato nelle previsioni assunzionali dell’Amministrazione comunale” conclude il sindaco.