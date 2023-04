Elezioni rsu Demont, soddisfazione Fim Cisl: eletti 4 delegati

Si è da poco concluso lo scrutinio delle elezioni per il rinnovo della rsu alla Demont di Millesimo, dove i 202 votanti hanno espresso 125 preferenze per la lista presentata da Fim Cisl, facendo sì che il sindacato potesse ottenere 4 delegati.

"Un ottimo risultato", commenta il responsabile delle aree territoriali Savona e Imperia, Simone Mara, aggiungendo "una menzione particolare, nelle preferenze individuali, per i nostri delegati Francesca Marisco e Stefano Pasini che, con rispettivamente 47 e 36 voti, sono risultati i più votati".

"Un ringraziamento a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori che hanno riposto la loro fiducia votando la lista Fim Cisl Liguria, il sindacato che contratta per dare valore al lavoro - aggiunge Mara - Un grandissimo risultato frutto del lavoro di squadra della Fim Cisl Liguria Area Territoriale Savona, con 4 eletti nella rsu aziendale, trova conferma dell’impegno dei nostri delegati per aiutare e tutelare tutti i lavoratori ad affrontare il momento particolarmente delicato, con impegno e serietà per la salvaguardia del lavoro e del diritto alla sicurezza".