Calcio, Inter: Simone Inzaghi e il suo modo di lavorare con la squadra

Dai trionfi da calciatore alle panchine come allenatore. Simone Inzaghi nella sua carriera prima va con la Lazio e poi all'Inter, ma come lavora il tecnico con la sua squadra? vediamo insieme il suo modo di esporsi come allenatore.

Un pò di Inzaghi...

Tuttavia è un ex bomber che alla fine della sua carriera diventa quel tecnico che fino ad oggi ha anche regalato delle emozioni agli interisti. Lui della classe 76 inseme al fratello Filippo iniziano a giocare a calcio nella città di piacenza con le giovanili. All'epoca Simone Inzaghi, negli anni 90, diventa l'attaccante del Piacenza in serie A dove totalizza 15 gol, così viene acquistato dalla Lazio, e diventa un bomber dove vince anche il suo primo ed ultimo scudetto. Qui, Simone Inzaghi riesce a totalizzare 9 gol in 11 presenze ed una quaterna contro il Marsiglia, dove viene classificato come primo calciatore italiano ad esserci riuscito. Sempre negli anni 90, dopo il double scudetto e Coppa Italia in seguito ne vince altre due: la Supercoppa italiana e quella Europea. Dopo la sua esperienza Simone Inzaghi chiude la sua carriera totalizzando ben 43 reti in 13 sia con la squadra del Piacenza che con la Lazio. Qui inizia a dedicarsi come allenatore con le giovanili, in seguito anche la Primavera della Lazio fino a quando non arriva la chiamata dalla squadra biancoceleste.

Con la Lazio e l'Inter

Simone Inzaghi, unque guida la Lazio nelle ultime 6 partite di Serie A al posto del tecnico Stefano Pioli, il quale, all'epoca fu esonerato da Claudio Lotito, ma poi torna nuovamente alla Primavera al posto dell'allenatore Marcelo Bielsa. Così per ben 5 anni, Simone Inzaghi torna alla Lazio, resce a portare i biancocelesti alla Champions League e diventa quell’allenatore che totalizza più presenze sulla panchina e dove vince la Coppa Italia e la Supercoppa italiana. Ecco che si camba e si passa all’Inter, al posto di Antonio Conte, ma qui per Simone Inzaghi arrivano i problemi a livello economico da parte della società compreso alcuni calciatori ceduti. Infine lo scorso anno, Simone Inzaghi riesce a vincere la Coppa Italia e la Supercoppa italiana in entrambe le finali. Ora il tecnico è a rischio esonero ma non è detta ancora l'ultima parola. In questo link, puoi andare a vedere l'intervista di Marco Dadu l'allenatore della squadra del Vado dopo la partita contro la Sanremese.

Come si organizza il tecnico con la squadra?

Ma Simone Inzaghi come si muove con i calciatori? Kristjan Asllani è arrivato dall'Empoli acquistato per 14 milioni di euro ed ha giocato solo per tre volte, mentre Persino Gagliardini ha giocato molto di più rispetto ad Asllani, invece Franco Carboni nulla quasi. Per quanto riguarda Mattia Zanotti qualche minuto per la partita contro il Lecce, insomma, il tecnico a volte cambia spesso e non lascia giocare, e quando è all'Inter non ha mai fatto le cose giuste forse. Inoltre, Cesare Casadei viene venduto senza mai debuttare, ma anche quando era con la squadra della Lazio la musica era uguale, infatti Palombi, Crecco e Miceli hanno totalizzato circa 500 minuti di gioco in tutto. In seguito ha fatto giocare in campo anche 4 Under 22 per circa 45 minuti, ricordiamo i nomi come Guerrieri, Adekanye, Bruno Jordao e di Pedro Neto che ora è diventato titolare in Premier League e vale più di 30 milioni di euro. Non a caso Simone Inzaghi fa giocare per così poco tempo i suoi calciatori.

Conclusione

Questo mister Inzaghi ha un modo tutto suo di far giocare i calciatori, così come gli pare, perchè le sue mosse alla fine non hanno un senso. Da una parte blocca il gioco e non da modo al calciatore di dimostrare le sue qualità. Indubbiamente è una tecnica che non abbiamo mai capito a cosa serve in realtà, anche se l'allenatore tuttavia è un personaggio in gamba, ma pur di arrivare ai suoi obiettivi le tenta tutte!