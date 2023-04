Un argomento molto interessante riguarda il cosiddetto contratto appalto pulizia uffici di cui se non Siamo coinvolti in questo settore professionale magari non ne abbiamo mai firmato uno, però è vero anche che potremmo avere delle persone a noi vicine tra i nostri parenti o tra i nostri amici che sono coinvolte nel mondo delle imprese delle pulizie e hanno avuto questo tipo di situazione.

Praticamente un contratto del genere è un contratto legale tra due parti e una parte viene chiamata committente che fornisce quel servizio di pulizia e quindi parliamo di queste imprese di pulizia che tra l'altro sono molto presenti in tutto il territorio italiano e dall'altra parte c'è quello che viene chiamato appaltatore ,ed è un tipo di contratto che è molto comune in vari settori e quindi parliamo di industrie come parliamo di negozi o edifici pubblici, uffici o hotel dipendendo dalla situazione specifica.



Praticamente all'interno di questo contratto dovrà esserci scritto praticamente di tutto e cioè le informazioni più importanti che specificano il tipo di servizi di pulizia che viene richiesto e soprattutto specificano la durata del contratto i costi e soprattutto spiega nel dettaglio ogni una tra le due parti che tipo di impegno si prende con l'altra, e quindi che tipo di responsabilità.

Per quanto riguarda le informazioni che può contenere questo contratto più nello specifico parliamo per esempio del tipo di servizi di pulizia che vengono richiesti e quindi ci sarà specificato che verrà per fare un esempio in quell'ufficio di turno una pulizia delle finestre, come la pulizia dei bagni e quando ci sono anche la pulizia dei tappeti, la pulizia del pavimento, degli e magari anche rimuovere dei rifiuti facendo la raccolta differenziata, o addirittura se sono rifiuti speciali smaltirli correttamente in discarica.

In un contratto di appalto per la pulizia uffici ci deve essere specificato di tutto

Quando nel titolo di questa seconda parte diciamo che ci deve essere specificato di tutto nel contratto intendiamo dire che nessun particolare deve essere tralasciato e possiamo prendere come altri esempi gli orari di lavoro e la frequenza, e quindi se ogni giorno, ogni settimana ogni mese e anche il costo orario e soprattutto le condizioni di pagamento e le modalità di pagamento.

O per esempio per quanto riguarda le altre informazioni che possiamo trovare in un contratto del genere riguarda chi è responsabile per fornire gli attrezzi e il materiale necessario per svolgere il lavoro e le due parti si potrebbero addebitare questo compito.

Sicuramente all'interno del contratto ci devono essere delle clausole di garanzia e di riservatezza e per quanto riguarda la garanzia per esempio deve essere garantito da tutte e due le parti sulla qualità del servizio e sulla continuità nei pagamenti.

Soprattutto questi contratti avvengono quando ci sono delle cifre economiche coinvolte alte perché tutte e due le parti giustamente sia il committente che l'appaltatore di cui dicevamo sopra vogliono avere delle garanzie di non avere brutte sorprese poi alla fine dello stesso.