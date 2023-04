La maggioranza di persone che leggeranno questo articolo che parla di un servizio affidabile di trasporto sanitario non è detto che abbia una consapevolezza dei servizi messi a disposizione da parte delle cosiddette società di autoambulanze appunto per un trasporto sanitario che può essere utile in tante circostanze diverse per varie categorie dei pazienti ed è un tipo di servizio che invece non viene messo a disposizione da parte del servizio sanitario pubblico e quindi è un servizio utile.

D'altra parte non possiamo non ammettere che il servizio sanitario pubblico non si può occupare di tutte le esigenze sanitarie dei cittadini, anche perché nel corso degli anni ha subito molti tagli e anche perché ci sono situazioni come quella del coronavirus negli ultimi tre anni e che lo hanno messo in ginocchio e quindi un servizio di ambulanze pubblica serve semplicemente per le emergenze e quindi quando lo contattiamo perché siamo a casa o in qualsiasi altro posto e stiamo male e dobbiamo essere soccorsi e quindi trasportati al primo pronto soccorso più vicino.

Mentre per quanto riguarda questo servizio di trasporto sanitario offerto da realtà che lo offrono a pagamento per esempio può essere utile per gli organizzatori di eventi e parliamo di un concerto o di una fiera o di un evento sportivo che hanno bisogno di queste ambulanze private se qualcuno si sente male magari per l'alcool o se ci troviamo nei mesi estive per il caldo così da liberare questa incombenza a queste ambulanze pubbliche che hanno altre urgenze da gestire.

Così come può essere un servizio assolutamente adeguato e utile magari per una persona che deve essere dimessa dall'ospedale per continuare la sua convalescenza a casa dopo aver ricevuto il permesso dal medico, però non può essere accompagnata in macchina o in taxi perché le condizioni cliniche non lo permettono e quindi un servizio del genere è un servizio molto utile.

E anzi proprio perché non viene messo a disposizione con le ambulanze pubbliche spesso sono gli stessi operatori sanitari ad avere i numeri di telefono di queste società che offrono questo servizio e quindi basterà contattare in anticipo per prenotare.

Sarebbe bene prenotare un servizio di trasporto sanitario con un certo anticipo

Tornando all'esempio della prima parte se per esempio una persona a noi cara deve essere dimessa dall'ospedale e noi lo sappiamo un po' di giorni prima sarebbe bene seguire il consiglio del titolo di questa seconda parte e cioè di prenotare questo servizio di trasporto sanitario con un certo anticipo parlando per telefono o per email per esempio con varie società di autoambulanze.

E quindi bisogna spiegare alle stesse quale è il percorso da fare e quindi per poter calcolare la distanza nel caso dell'esempio sopra tra l'ospedale e la casa della persona malata così loro potranno calcolare il costo che dipende dal numero dei chilometri.

Preventivo che dipende poi anche dal costo di chiamata e dipende se ci sono altri costi come quello del pedaggio autostradale.