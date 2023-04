Albenga, il DLF espone un plastico ferroviario per beneficenza

Il DLF Albenga “Gruppo modellismo", in collaborazione con il comune di Albenga, esporrà nell'ambito di ”Fior d'Albenga", nel periodo 8 aprile - 1° maggio, nei locali messi a disposizione dal comune in via Medaglie d’Oro 47/49, un plastico ferroviario in scala H0.

L’esposizione sarà aperta venerdì, sabato e domenica, dalle ore 16 alle 19 e dal lunedì al giovedì pomeriggio, su prenotazione telefonando al numero riportato sul sito Facebook “Modellismo Albenga”.

Ingresso ad offerta libera, il ricavato verrà interamente devoluto in beneficenza all'ADSO Associazione Down Savona Onlus, all'Associazione Prendiamoci per mano APS Progetto Parkinson e alla Fondazione ANT Onlus.