"Parliamone in Biblioteca", prosegue la rassegna letteraria a Varazze

Anche ad aprile continua la rassegna letteraria "Parliamone in Biblioteca" promossa da Città di Varazze presso la Biblioteca comunale "E. Montale" di Varazze con la presentazione di libri, conferenze, incontri e la proiezione di un docufilm.

L’evento organizzato dall’Assessore alla Biblioteca Mariangela Calcagno, presso la Biblioteca Comunale “E. Montale” di piazza San Bartolomeo n.3, vede in calendario un primo appuntamento martedì 11 aprile alle ore 10 dal titolo "Primavera con Domandino", incontro per bambini e ragazzi con Dino Domandino e Lellina. I ragazzi saranno coinvolti in giochi di logica, parole in libertà, numeri curiosini, nel “Giardino Pitagorico”. Al termine: distribuzione dello S.C.R.I.M. (sorriso, curiosità, ragionamento, immaginazione e meraviglia). Evento a cura di Stefano Pastorino e Carla Scala.

Il secondo appuntamento si terrà il pomeriggio del 13 aprile alle 16,30 con la presentazione del libro "L'educazione digitale nel sistema educativo 06" a cura dell'autore Gabriele Lugaro, pedagogista e insegnante. Incontro e dialogo aperto con l'esperto rivolto a genitori, educatori, insegnati e adulti interessati su un tema molto attuale e sentito: in una società che vuole assumersi la responsabilità di educare le nuove generazioni è possibile proporre un'educazione al digitale che sia efficace dalla prima età scolare all'adolescenza?Si cercheranno risposte, con riflessioni sull'educazione in questo momento storico di importanti interconnessioni generazionali. All'esterno laboratorio di primavera per i bambini dai 5 anni in su. Il terzo e ultimo appuntamento si terrà venerdì 21 aprile 2023 con inizio alle ore 16.30 dove verrà proiettato il documentario dei videomaker varazzini Antonio Mezzina e Angela Tamborra dal titolo “Una generazione irripetibile”. Ispirato al libro del varazzino Mario Traversi, noto scrittore e poeta, il film, della durata di 57 minuti, ripercorre a partire dagli anni ’30 la storia di Varazze fino ai primi anni ’60. Un esemplare spaccato di vita dopo un difficile e triste periodo del secolo breve. Eventi gratuiti.