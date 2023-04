Rialto 2023, Valentina Doglio si ricandida a sindaco: "Il percorso non è ancora finito"

Comunali di Rialto: il sindaco uscente Valentina Doglio ufficializza la propria ricandidatura.

"I nomi dei componenti della lista, così come il programma, verranno svelati nei prossimi giorni - spiega in una nota - Dopo 5 anni da sindaco e 10 da consigliere di maggioranza, ho deciso di rimettermi in gioco: in questo mandato abbiamo raggiunto importanti risultati, nonostante il notevole impatto causato dall'alluvione del 2019 e dalla pandemia, ma alcuni interventi sono ancora in corso; sarebbe spiacevole lasciare incomplete molte delle iniziative intraprese".

"È stato un percorso impegnativo, con non poche difficoltà, ma anche ricco di soddisfazioni, che mi ha permesso di crescere molto, sia dal punto di vista istituzionale, che personale - conclude la Doglio - Ho trovato un gruppo unito, che ringrazio vivamente per il sostegno e la rinnovata fiducia".