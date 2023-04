Sicurezza sul lavoro, Ghio e Natale (Pd): “Defibrillatori obbligatori sulle navi e personale formato”

“La presenza dei defibrillatori deve diventare obbligatoria anche nelle navi mercantili, uno strumento in più di sicurezza e salvavita, che potrà essere utilizzato dai lavoratori adeguatamente formati e abilitati al suo corretto uso. Questi dispositivi, ad oggi, sono obbligatori soltanto in alcune navi adibite al trasporto di passeggeri, estenderne l’uso è un ulteriore modo per garantire la sicurezza dei lavoratori di questo comparto. In caso di incidenti o patologie cardiache improvvise il defibrillatore rappresenta uno strumento fondamentale per incrementare in modo decisivo le possibilità di sopravvivenza. Per questo è necessario prevedere l’inserimento di questi strumenti di prevenzione e primo soccorso anche nelle navi mercantili”, così la deputata ligure del Partito Democratico Valentina Ghio che ha firmato un’interrogazione presentata oggi alla Camera insieme ai deputati PD Marco Simiani, Anthony Barbagallo, Ilenia Malavasi, Ouidad Bakkali e Debora Serracchiani.

"La Regione Liguria per garantire un importante intervento salvavita - aggiunge il consigliere regionale del Partito Democratico Davide Natale, che annuncia un'interrogazione anche in consiglio regionale - potrebbe contribuire realizzando i corsi di formazione per il personale, per l'uso adeguato dei defibrillatori, facendo da regia tra le proprie strutture ospedaliere e le associazioni di volontariato che operano nel soccorso per formare il personale che poi sarà responsabile dell'utilizzo di questi strumenti. La giunta si attivi per facilitare la formazione del personale e garantire questa opportunità, è uno strumento in più per una maggiore sicurezza sul lavoro".