Durante la manifestazione degli edili, che da questa mattina sono in corteo a Genova contro il taglio del superbonus, è apparsa anche una nota di colore inaspettata: in piazza De Ferrari un suonatore di cornamusa, in abiti tipici e caschetto, ha fatto la sua comparsa, suscitando la curiosità dei presenti.

I manifestanti hanno proseguito il loro percorso, raggiungendo il punto di ritrovo nella piazza in cui sorge il palazzo della Regione. Il corteo si sposterà poi in direzione di piazza Corvetto.