Cisano sul Neva e Garlenda, aprono le porte i nuovi ambulatori territoriali di prossimità

In copertina: l'inaugurazione dell'ambulatorio di Cisano

Si amplia a partire da oggi, 6 aprile, l'offerta territoriale del Distretto Sanitario Albenganese grazie all’apertura dei primi due ambulatori di prossimità, uno nel Comune di Cisano sul Neva e l’altro nel Comune di Garlenda, dedicati all’erogazione di servizi assistenziali e prestazioni infermieristiche.

Inizialmente, per tre giorni a settimana, il servizio eseguirà prestazioni infermieristiche quali: rilevazione parametri (pressione arteriosa, frequenza cardiaca, temperatura corporea, frequenza respiratoria), rilevazione glicemia, terapie iniettive, medicazioni semplici e complesse, educazione terapeutica, fasciature e sostituzioni di catetere vescicale.

Successivamente, a garanzia di una maggiore offerta, in accordo con i Comuni e sulla base dei bisogni di salute dei cittadini, potranno essere implementati servizi e prestazioni.

A Cisano l'ambulatorio sarà attivo il martedì, il giovedì, il primo e il terzo sabato del mese dalle 08.00 alle 10.00; a Garlenda aperture previste negli stessi giorni ma dalle 10.30 alle 12.30. Il numero di telefono è lo stesso per entrambe le sedi ed è il 338 659 5600.

Gli Ambulatori funzionano ad accesso diretto senza prescrizione ad esclusione della terapia iniettiva che avviene tramite la prescrizione del Medico di Medicina Generale o dei Medici Specialisti.

“L’apertura degli Ambulatori di Prossimità costituisce un momento importante per le comunità dei Comuni di Cisano sul Neva e di Garlenda oltre che per i comuni limitrofi - dichiara la dottoressa Iris Grassi, direttore del Distretto Sanitario di Albenga -. Questi Ambulatori infatti, oltre ad ampliare l’offerta dei Servizi Sanitari Territoriali già presenti sul territorio ingauno, rispondono ai bisogni di salute dei cittadini attraverso prestazioni di assistenza sanitaria primaria, fornite in stretta collaborazione con i Comuni, i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera scelta mediante il coinvolgimento attivo di cittadini e stakeholder. A breve altri due ambulatori di prossimità verranno aperti nel Distretto Albenganese, permettendo ai cittadini di potere scegliere la sede di erogazione più prossima alla propria abitazione.”

Fulvia Abbo, coordinatrice infermieristica del Distretto Sanitario afferma: “Gli ambulatori di prossimità, insieme al preesistente servizio di assistenza domiciliare, rappresentano un importante punto di partenza per la prevenzione, il benessere e l’assistenza capillare rivolta agli abitanti del territorio albenganese. Gli ambulatori stessi saranno presto implementati con ulteriori attività erogate da altri professionisti della salute quali fisioterapisti , infermiera stomaterapista, infermiera di famiglia e comunità”.

"Il servizio è nato per rispondere alle più comuni esigenze dei pazienti, garantendo per le piccole necessità, un'assistenza di base, evitando, così, ai cittadini gli spostamenti al di fuori della sede comunale" ricorda il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, presente all'avvio delle attività ambulatoriali sia a Cisano che a Garlenda.

"Grazie al lavoro sinergico di tutti gli enti coinvolti verrà garantita, in questo modo, un'assistenza preventiva ed un servizio efficiente per la cura del cittadino. Nelle prossime settimane, nuove aperture seguiranno, in modo da garantire ai cittadini un servizio sempre più efficiente e capillare" ha aggiunto il capogruppo della Lista Toti.