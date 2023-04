I saluti della Regione Liguria ai piccoli pazienti del Gaslini

“La Pasqua, come tutte le festività, è un momento particolare per chi si trova in ospedale, soprattutto per i bimbi ricoverati. Una visita, il dono di un uovo di cioccolato, l’arrivo del nostro Spiderman, Mattia Villardita, sono tutti modi per portare un sorriso e un messaggio di vicinanza ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, oltre che per ricordare il ruolo fondamentale svolto dal Gaslini, che si conferma un presidio d’eccellenza a livello nazionale nella sanità e un luogo di altissimo livello anche dal punto di vista dell’umanità della cura”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, oggi in visita all’ospedale pediatrico Giannina Gaslini insieme all’assessore alla Sanità Angelo Gratarola, accolti dal direttore generale Renato Botti, per consegnare ai piccoli pazienti le uova di cioccolato presso l’Ospedale di Giorno, al padiglione 20, e presso il reparto di Cardiochirurgia, e portare gli auguri pasquali alle loro famiglie e a tutti i lavoratori dell’Istituto. Presente anche Mattia Villardita, meglio noto come ‘Spiderman’, il volontario che da anni si impegna nel donare un sorriso ai bambini ricoverati indossando il costume del supereroe per consegnare degenti anche una medaglia con scritto “da grandi poteri derivano grandi responsabilità”.