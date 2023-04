Il Purgatorio di Dante ispira Noli nel contest social "Borghi in Fiore"

Si farà guidare dalla stella del Sommo Poeta il Comune di Noli per provare a conquistare il contest social lanciato dalla Regione Liguria "Borghi in Fiore", dove otto comuni liguri (due per provincia, uno per la costa e uno per l'entroterra) si sfideranno a colpi di "like" da ieri, 6 aprile, e per i prossimi giorni.

Sarà infatti il Purgatorio di Dante Alighieri il tema scelto dal Comune del Golfo dell'Isola, legato alla figura dello scrittore fiorentino che nella sua Divina Commedia riportò il suo passaggio nolese in una Canto della sua più celebre opera.

Nell'aiuola temporanea, installata nella centralissima "Loggia della Repubblica" sotto al Municipio, sarà possibile ammirare non solo una colorita composizione floreale ma anche un gioco di luce che riporta tra gli spettatori Dante con una proiezione.