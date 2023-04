Villanova d'Albenga, visite guidate nel borgo medievale abbellito da composizioni floreali

Nell'ambito dell'evento "Borghi in Fiore", fino a lunedì 10 aprile, il centro storico di Villanova d'Albenga si veste a festa con aiuole fiorite. Il borgo medievale di Villanova d'Albenga è conosciuto da sempre per la cura con cui i residenti abbelliscono vicoli e strade.

Quest'anno la Regione ha dato il suo contributo allestendo alcuni spazi e il comune ha fatto la sua parte facendo fiorire tutto il borgo con ben 500 piante di margherite e lavanda.

Per conoscere meglio Villanova d'Albenga e le sue meraviglie, domani sabato 8 aprile, alle 10:00 e alle 15:30 sono previste visite guidate per gli adulti. Alle 11:00 e alle 17:00, ci saranno giochi per bambini e per le famiglie, a cura del Sistema Bibliotecario Valli Ingaune.

Il ritrovo presso la Croce Bianca in via Garibaldi. Per informazioni 3283259705 Mariagrazia Timo. Sui social prosegue il contest organizzato da Regione Liguria dove Villanova d'Albenga partecipa la foto dell'antico pozzo, addobbato di fiori.