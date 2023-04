Vota le Stelle: primo bilancio dopo un mese

Primo bilancio al giro di boa. Sono oltre 120 mila i voti arrivati in un mese. Ecco il primo bilancio.

Nel Trofeo Ecoeridania Gilardino è davanti a Gabbiadini e Gudmunsson. Lottano per il podio anche per Coda, Stankovic e Audero. Nel Trofeo BPER Banca “scatto” di Davide Costa [Atletica, CUS Genova], seguito da Luca Franchi [Vela, YCI] e Stefano Cordone [Sport Invernali, Varazze]. Sempre tra i “Big”, ma in campo femminile, Alice Ramella [Canottaggio, Canottieri Santo Stefano al Mare] è leader nel Trofeo Montallegro, seguita da Marta Cantero [Sincro, Chiavari Nuoto] e Anita Corradino (Scherma, Pompilio).

A livello “juniores” tante sfide nel Trofeo Cambiaso Risso con Davide Damonte Cola [Nuoto, RN Arenzano] davanti a Davide Simeone [Ginnastica, Andrea Doria] e Vincenzo Cafarelli [Pugilato, Celano Boxe]. Nel Trofeo PSA Italy Elena Ferrari [Ginnastica, Fratellanza Savonese] precede Anna Ruggeri [Sport Equestri, Horse Club Rapallo] e Giada Galetti [Scherma, Voltri].

Tra gli under 14, nel Trofeo Erg, Noemi Scordino [Canoa, Sabazia] è prima, seguita da Angelo Borelli [Scherma, Pompilio] e Dylan Donati [Bocce, ABG], Alice Bagnoli.

Infine il Trofeo Biauto Group riservato alle società sportive: scatto per la Pallacanestro Sestri Ponente [Pallacanestro] e tanti voti anche per Genova 1980 [Hockey] e HP Voltri Mele [Pattinaggio].

Clicca per sapere come si vota e per vedere le classifiche complete delle votazioni!

Premio Fotografico “Nicali - Iren”

Ultime ore per partecipare al nostro contest inviando una foto sportiva afoto@stellenellosport.com. Saranno ben 20 i premiati grazie alla “giuria popolare” sui social mentre la "Giuria di qualità" selezionerà 3 ulteriori foto. Tra i premi un monopattino elettrico IrenGO e un viaggio GNV per 4 persone in Sicilia o Sardegna.

Clicca qui per vedere tutti i premi e per conoscere tutti i dettagli del Premio fotografico giunto all'11° edizione.