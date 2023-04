Samp, è una finale: vincere con la Cremonese per crederci ancora

Il silenzio di Dejan Stankovic alla vigilia di Sampdoria-Cremonese (ore 16.30, arbitro Doveri) è un segnale inequivocabile dell'importanza che riveste il match odierno per i blucerchiati. Lo scontro diretto contro i grigiorossi assume infatti i contorni dell'ultima spiaggia, vincere è d'obbligo per mantenere vive le speranze di salvezza

La sfida contro la compagine dell'ex genoano Ballardini è però anche nel segno di Gianluca Vialli: impossibile non ricordare il numero 9 cresciuto proprio a Cremona ed esploso a Genova. Non mancherà l'omaggio di un "Ferraris" che si preannuncia gremito per supportare i propri beniamini.