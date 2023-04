Alassio in fiamme: incendio boschivo in zona via Giancardi

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 12: Il rogo è stato estinto e la zona completamente bonificata.

***

I boschi di Alassio in fiamme: l’allarme ieri sera (8 aprile) intorno alle 21.

L’ incendio ha interessato la zona di via Francesco Maria Giancardi, preoccupando, in particolare, per la vicinanza a una struttura ricettiva.

Le squadre dei Vigili del fuoco di Savona e Albenga sono rimaste operative tutta la notte per le operazioni di spegnimento e sono tuttora sul posto, dove ancora insistono alcuni tronchi fumanti.