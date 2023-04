Quiliano, lo chef di Valleggia Alessio Durante sarà primo chef del due stelle Michelin di Ducasse a Macao

"E' una bella soddisfazione, non me lo aspettavo".

Lo chef di Valleggia, frazione di Quiliano, Alessio Durante, da fine mese inizierà a lavorare nel ristorante due stelle Michelin di Alain Ducasse "At Morfheus" e c'è grande emozione nelle sue parole.

Si trasferirà quindi a Macao in Cina in un ristorante che lo stesso Ducasse (che ha 36 ristoranti in tutto il mondo) reputa come "la chicca del suo gruppo, un suo biglietto da visita nel quale richiede la massima perfezione".

Durante, classe 1988, 34 anni, che ha studiato all'alberghiero di Finale Ligure, ha iniziato la sua carriera lavorativa "Da Claudio" a Bergeggi (nel quale aveva già lavorato nelle stagioni estive).

Ha lavorato poi in Francia al Saint Tropez "Spoon" sempre del gruppo Ducass e successivamente una stagione a Courchevel con lo chef Pierre Gagnaire oltre ad aver cucinato anche al Luigi XV, tre stelle Michelin nell'hotel de Paris di Monaco.

"Il 24 marzo ho ricevuto una chiamata e mi avevano proposto di lavorare come chef a Parigi, il giorno dopo però hanno cambiato idea e mi hanno parlato di Macao. Farò un periodo di training, di inserimento e poi prenderò in mano il ristorante" continua lo chef savonese.

Nella "Las Vegas della Cina", così viene rinonimata, lo aspetta un'avventura particolarmente stimolante e per nulla semplice.

"E' un'esperienza da vivere, ci saranno 20 cuochi e verrà proposta una cucina mediterranea, uguale in tutto il mondo" conclude Alessio Durante.