Biker infortunato a Calice, in azione l'elisoccorso Grifo. In serata tamponamento a catena sulla A10 tra Orco Feglino e Spotorno

Soccorsi mobilitati nel pomeriggio odierno (intorno alle 16.45) a Calice Ligure per un biker infortunatosi lungo uno dei sentieri dell'entroterra finalese. Le operazioni di soccorso hanno visto l'intervento dei militi della Croce Bianca di Calice, dei Vigili del fuoco, dell'automedica del 118 e dell'elisoccorso Grifo che ha trasportato la persona ferita in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure.

A Sassello, invece, intorno alle 17.00 è stata soccorsa una donna di circa 30 anni infortunatasi in località Giardinetti: sul posto sono intervenuti militi della Croce Rossa di Urbe e l’elicottero Drago dei Vigili del fuoco che ha trasferito la perdona coinvolta al San Paolo di Savona in codice giallo.

In serata, alle 19.30 circa, tamponamento a catena lungo l'autostrada A10 nel tratto tra Orco Feglino e Spotorno in direzione Genova. Nessuna grave conseguenza per le persone coinvolte, disagi al traffico con la formazione di code per permettere le operazioni di messa in sicurezza della zona.