Il Genoa si ferma sul lago: non basta il doppio vantaggio, nel finale il Como riacciuffa il Grifone

E' una Pasquetta agrodolce quella del Genoa. Le buone notizie sono un secondo posto comunque non in discussione al 90esimo e la marcatura di due reti nonostante la prestazione non delle migliori; campanello d'allarme invece dalla difesa parsa a volte spaesata nel fermare un Como ottimo a non lasciare facili spazi a Gudmundsson e compagni oltre a mantenere alti i ritmi per tutta la gara.

Senza Bani, out dopo l'infortunio al naso rimediato contro la Reggina, e lo squalificato Sturaro, Gilardino sceglie Ilsanker e Frendrup patendo però un certo gap in fisicità con la squadra di Longo, compattatata sempre su due linee strettissime a ridosso della propria area andando alla ricerca delle due punte con palloni lunghi.

Una scelta che mette in difficoltà Badelj e compagni con Gudmundsson molto mobile a cercare di scardinare coi movimenti senza palla la retroguardia comasca. Tanto che nella prima frazione succede poco e il gol arriva quasi casualmente per un erroraccio di Gomis che serve involontariamente Strootman, rapido a calciare appena possibile in porta e a sbloccarla (23'). A preservare il vantaggio fino all'intervallo poi ci pensa il portiere Martinez mettendoci i guantoni su Cutrone (44') coi padroni di casa che chiudono i rossoblù nella loro metà campo.

Il Grifone soffre ma accetta il pressing dei lariani senza perdersi in una ricerca spasmodica del possesso palla e così, in un rapido contropiede in stile "vecchia scuola", Coda avrebbe sui piedi l'occasione del raddoppio ma il palo strozza in gola l'urlo di gioia del centravanti (53') e dei 700 e oltre genoani al seguito. Che però possono esultare invece qualche minuto dopo: altro ribaltamento rapido di fronte, cross di Gudmundsson spizzicato da Dragusin e l'ex Lecce si inserisce dal secondo palo trovando il doppio vantaggio (57').

Longo a quel punto si gioca il tutto per tutto con Mancuso al posto di un evanescente Da Cunha. E l'assenza di Bani torna a farsi sentire, prima quando Pairetto assegna un ccalcio di rigore rimosso dal Var per fuorigioco di Cutrone che è pronto a trafiggere poi Martinez nell'azione successiva accorciando le distanze (62').

I biancoblù tengono decisamente alti i giri del proprio motore, costringendo agli straordinare un Genoa raramente messo così in difficoltà nelle ultime uscite, con Strootman provvidenziale nel salvare sulla linea il colpo di testa di Cerri (68') e poi ancora il portiere spagnolo su Cutrone (73'). Non ci può fare nulla però l'ex Red Bull Lipsia sul tocco sottoporta di Mancuso (89') con il Como che ancora una volta, come nell'occasione del primo gol, si "ribella" al Var dopo la rete annullata un minuto prima a Gabrielloni per fuorigioco di Bellemo al cross.

Poco rimane quindi nel recupero con l'orecchio teso a Bolzano dove il Bari stende al fotofinish il Sudtirol lasciando il Grifone comunque secondo ma con le lunghezze di distanza che tornano a essere di "soli" quattro punti.





IL TABELLINO

Como-Genoa 2-2

Reti: 23' Strootman (G), 57' Coda (G), 62' Cutrone (C), 89' Mancuso (C)

COMO (3-4-1-2): A. Gomis; Odenthal, Canestrelli, Binks; Parigini (77' Pierozzi), Bellemo, Iovine (77' Arrigoni), Ioannou (81' Blanco); Da Cunha (57' Mancuso); Cutrone (81' Gabrielloni), Cerri.

A disposizione: Ghidotti, Vigorito; Cagnano, Faragò, Vignali, Tremolada, Gatti.

Allenatore: M. Longo

GENOA (3-5-2): Martinez; Ilsanker (76' Hefti), Vogliacco, Dragusin; Sabelli, Frendrup (89' Jagiello), Badelj, Strootman, Criscito; Gudmundsson (76' Ekuban), Coda (76' Aramu).

A disposizione: Semper; Salcedo, Matturro, Lipani, Yalcin, Puscas, Calvani, Dragus.

Allenatore: A. Gilardino