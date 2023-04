Colonscopie, Gratarola: "Al lavoro per potenziare l'offerta attraverso un piano straordinario di recupero"

"Siamo tutti consapevoli delle difficoltà delle liste d'attesa in Liguria come in altre parti d'Italia circa l'endoscopia digestiva, ma è bene non fare della facile retorica. Da un'analisi compiuta dai tecnici di Liguria Digitale nel pomeriggio di oggi infatti una colonscopia con priorità B, quindi breve, è prenotabile in un ospedale genovese a giugno 2023, un esame con priorità D, cioè differibile, a ottobre 2023: i tempi di attesa vanno certamente migliorati e stiamo lavorando in questa direzione, ma non sono i 600 giorni citati dal consigliere di opposizione Sansa". Così l'assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola replica alla nota del consigliere regionale di opposizione.



"Non neghiamo dunque le problematiche dovute al fatto che questo tipo di esame sia complesso e si esegua in strutture ospedaliere o ambulatoriali altamente attrezzate con specialisti gastroenterologi formati al fine di garantire una risposta diagnostica ottimale - conclude Gratarola - ma proprio per questo siamo al lavoro per potenziare l'offerta attraverso un piano straordinario di recupero legato nella fattispecie alle colonscopie".