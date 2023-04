Esplorare la Sardegna è più facile con un'auto a noleggio

Quest'anno desideri una vacanza rilassante in un luogo favoloso senza dover andare dall'altra parte del mondo? Non cercare oltre, la Sardegna è la meta che fa per te! La Sardegna è una destinazione vicina che ha il vantaggio di regalarti un totale cambio di scenario a pochi chilometri di distanza da casa tua. Questa vicinanza ha molti vantaggi: un viaggio più breve ed economico, quindi più tempo sul posto e un budget maggiore per il tempo libero e una sistemazione perfetta per ogni tua esigenza. Inoltre, il viaggio in aereo sarà cortissimo e non dovrai preoccuparti del fastidioso jet lag.

Noleggiare un'auto è l'opzione migliore per visitare l'isola

Noleggiare un'auto in Sardegna è sicuramente l'opzione migliore per esplorare e scoprire l'isola, se non si dispone di un proprio veicolo. Un'auto ti dà una grande libertà quando si tratta di muoversi, fermarsi, cambiare percorso, arrivare in luoghi dove l'autobus o il treno non possono. Perderai meno tempo se decidi di noleggiare un'auto. Le strade sarde sono tortuose, ma generalmente in buone condizioni. Ti consigliamo di noleggiare un'auto in anticipo con Only Sardinia Autonoleggio per viaggiare in Sardegna in tutta tranquillità. Si tratta di uno fra gli autonoleggi meglio recensiti in zona. Partendo in aereo da Genova a Olbia, una volta arrivato ​​sull'isola, potrai ritirare l'auto direttamente all'aeroporto di Olbia.

Un clima ideale tutto l'anno

Grazie al suo clima, l'isola può essere facilmente scoperta in qualsiasi periodo dell'anno. Dai primi giorni di primavera, tutta la Sardegna è in fiore, e offre grandi opportunità di escursioni. Nel sud dell'isola è già tempo di bagni. Gli amanti degli sport acquatici e della spiaggia avranno il piacere di trascorrere il loro soggiorno in Sardegna durante l'estate. Ma le temperature rimangono molto miti in autunno fino a ottobre, permettendo di fare il bagno. È anche il periodo della vendemmia e di varie feste tradizionali. Durante i mesi invernali il clima rimane piacevole con un meraviglioso cielo azzurro.

La Sardegna è un'isola piena di tesori tutti da scoprire

La Sardegna è un'isola bellissima i cui paesaggi cambiano costantemente con le stagioni. Chiamata anche “Caraibi d'Europa”, la Sardegna è stata resa famosa in tutto il mondo dalla sua Costa Smeralda. Questa destinazione, autentica e lussuosa, offre molti paesaggi diversi, un biotopo eccezionale con caratteristiche geologiche rare. Una meta favolosa per una vacanza da sogno sulle rive del Mediterraneo. In estate è una meta ambita per le sue acque trasparenti, le sue piccole calette nascoste e le sue coste selvagge e variegate. Con ben 1.849 km di coste, la Sardegna ha da offrire tutte le tipologie di spiagge possibili e immaginabili: spiagge selvagge o attrezzate per il turismo balneare, spiagge di sabbia bianca e fine, calette quasi inaccessibili, spiagge dedicate agli sport acquatici. Ma la Sardegna non è solo spiagge e mare cristallino, ha anche affascinanti borghi medievali, parchi e riserve naturali che attireranno gli amanti della natura. La Sardegna infatti, ha 9 parchi naturali di cui 3 nazionali! Tutti hanno la stessa vocazione di proteggere la fauna e la flora eccezionali, comprese alcune specie endemiche condivise tra la Corsica e la Sardegna. Situati nell'entroterra, o negli arcipelaghi sardi (l'Asinara e la Maddalena sono parchi nazionali) questi parchi e riserve permettono visite molto interessanti. La popolazione sarda mantiene una cultura e una lingua che si considerano a sé stanti. La lingua è molto vicina al latino, con alcuni termini provenienti dallo spagnolo. I suoni possono variare a seconda della zona dell'isola in cui ti rechi. Ad esempio, ad Alghero, si parla un dialetto direttamente ereditato dal catalano.



Un'isola ricca di tradizioni storiche, culturali e gastronomiche

Un viaggio in Sardegna ti dà l'opportunità di ammirare molte testimonianze dell'esistenza di civiltà passate. In tutta l'isola scoprirai alcuni dei settemila nuraghi che sono disseminati nel territorio. Queste costruzioni furono costruite tra i 1600 anni e 1000 anni a.c., prima della civiltà romana. Questi sono i monumenti megalitici che sono tra gli edifici meglio conservati in tutta Europa. Affacciati sul villaggio di Barumini, i nuraghi omonimi sono elencati come Patrimonio dell'Umanità. Anche il folklore e le tradizioni culturali sono importanti in Sardegna, dove scandiscono la vita quotidiana e le feste popolari. Tra queste tradizioni, il Canto a Tenore, canto polifonico a più voci, è stato riconosciuto Patrimonio Immateriale dell'Umanità dall'UNESCO nel 2005. Da vedere anche le danze popolari sarde che simboleggiano il legame del popolo sardo con la Madre Terra. Infine, un buon motivo per andare in Sardegna è la sua gastronomia! È molto varia a seconda della regione: gli amanti della carne saranno soddisfatti quanto gli amanti del pesce o della pasta. Gli ingredienti protagonisti della cucina sarda sono i formaggi (pecorino, fiore sardo, ricotta), le olive e i salumi. Alcune ricette sono assolutamente da provare, come il porceddu (maialino allo spiedo); malloreddus o gnocchetti sardi, piccoli primi piatti spesso conditi con frutti di mare; i culurgiones, ravioli tondi con pecorino, patate e menta e la tipica crosta di pane carasau. La Sardegna è molto famosa anche per la sua produzione di vino. Infatti, ha una vera cultura e tradizione vinicola. Percorrendo le strade dell'isola, attraverserai molti vigneti che producono alcuni vini famosi o originali. Tra questi il ​​Vermentino bianco, o la Malvasia di Tempio Pausania, vino dolce e secco, riconosciuto per i suoi aromi caratteristici. Scopri anche l'originalissima Vernaccia, un vino bianco di Oristano dal gusto molto particolare. Per gli amanti dei vini rossi, il Cannonau è assolutamente da provare.

La fauna e la flora in Sardegna

Durante il tuo soggiorno in Sardegna avrai l'opportunità di osservare rare specie animali selvatiche e una flora sorprendente. Visitando il nord, scoprirai ulivi millenari o anche nodose querce da sughero. Nell'entroterra si possono ammirare cavalli allo stato brado sull'altopiano della Giara di Gesturi, mentre l'isola dell'Asinara ospita asini bianchi. Sulle coste di Golfo Aranci e Olbia ci sono i delfini che si lasciano ammirare. Infine, se pianifichi un'escursione alle lagune di Chia, Cagliari e San Teodoro, avrai la possibilità di osservare i fenicotteri durante tutto l'anno. Anche la geologia in Sardegna è sbalorditiva, tra rocce scolpite e grotte nascoste nelle montagne carsiche, hai molte opportunità di visite durante la tua vacanza.