"Cause di forza maggiore impediranno al Ministro all'Istruzione, l'onorevole Giuseppe Valditara, di raggiungere Alassio e visitare il cantiere in fase di completamento delle nuove scuole secondarie di primo grado Ollandini, situate in via Gastaldi, Un'opera realizzata anche con il prezioso contributo statale del Ministero dell’Istruzione e del Merito".

Lo comunica in una nota il comune alassino che aggiunge: "La visita in programma nel pomeriggio di venerdì 14 aprile è quindi stata annullata".