Il "Levante Savonese" corre verso gli obiettivi: ecco un tavolo permanente con la Provincia

Invitato a una riunione per condividere con chiarezza esigenze e problemi, tra viabilità, emergenza idrica, potenziamento sanitario e servizi di trasporto pubblico e raccolta dei rifiuti, Olivieri ha acconsentito ad aprire un tavolo permanente con il Levante che si ripeterà con cadenza regolare, per portare avanti progetti e approfondire riflessioni che puntino al miglioramento e al potenziamento di tutto il Levante Savonese, dal mare all'entroterra.

"La speranza - conclude il presidente Garbarini - è che il Levante Savonese possa allargarsi, accogliendo anche coloro che non hanno ancora compreso la forza di essere uniti, legati dal territorio. Colgo l'occasione per mandare l'in bocca al lupo del gruppo ai candidati che scenderanno in pista a Sassello, con l'augurio che il nuovo sindaco e la sua squadra possano entrare a far parte del Levante Savonese per portare le istanze dei sassellesi sui tavoli istituzionali con la forza di un gruppo unito e coeso".