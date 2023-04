Len Euro Cup. Il presidente Daniele Polti chiama a raccolta Savona per la finalissima: "La Rari è una stella in mezzo al cielo, seguiamola insieme"

Sabato 15 aprile la piscina "Carlo Zanelli" ospiterà la finale di andata della Len Euro Cup di pallanuoto. La Bper Rari Nantes Savona padrona di casa sfiderà gli ungheresi del Vasas in un match che rappresenta un appuntamento storico non solo per la compagine di Alberto Angelini ma per tutta la città. In casa biancorossa l'attesa per la sfida è trepidante, in particolare per il presidente Daniele Polti che a pochi mesi dalla nomina quale massimo dirigente si trova a vivere una vigilia decisamente speciale.