Addio a Paolo Odone, presidente dell'aeroporto di Genova: aveva 80 anni

Profondo cordoglio del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e di tutta la giunta per la scomparsa di Paolo Odone, già presidente della Camera di Commercio e fino ad oggi presidente dell'aeroporto Cristoforo Colombo e di Ascom-Confcommercio Genova. Aveva 80 anni.

"Siamo molto addolorati, la Liguria perde un punto di riferimento di grande equilibrio - dichiara Toti - Se la nostra regione oggi guarda al futuro con ottimismo e serenità lo si deve al suo grande impegno e alle sue battaglie. Una su tutte il salvataggio di Fincantieri. Porteremo avanti con determinazione la sua perseveranza per combattere l'isolamento della Liguria - conclude il governatore - e realizzare quelle opere che Paolo sognava per la sua città".

“Una notizia che mai avremmo voluto ricevere. La Liguria con la scomparsa di Paolo Odone perde un punto di riferimento per la nostra economia: non solo per esser stato presidente dell’Aeroporto “Cristoforo Colombo” di Genova e di Ascom Confcommercio, oltreché della Camera di Commercio di Genova fino a qualche anno fa, ma soprattutto per l’impegno e la passione per la sua Genova, che lo ha accompagnato fino all’ultimo dei suoi giorni. Grati di aver avuto la fortuna di conoscerti e aver condiviso parte di queste battaglie. Alla famiglia un affettuoso abbraccio ideale. Ci mancherai Paolo”, ha commentato l'assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria Andrea Benveduti.

"Con la scomparsa di Paolo Odone Genova e la Liguria perdono un protagonista degli ultimi decenni, un punto di riferimento essenziale per la comunità, che ha saputo promuovere lo sviluppo di Genova e della Liguria con equilibrio e determinazione. Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte della comunità del Partito Democratico ligure", concludono dal Pd.