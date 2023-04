Investito con la moto da un'auto in Corso Ricci a Savona, l'uomo travolto cerca testimoni

Testimoni cercasi. E' questo l'appello che arriva da un uomo che nella mattina dello scorso 7 aprile intorno alle 7.30, mentre si trovava a Savona a bordo del suo scooterone a un incrocio di Corso Ricci, è stato colpito da un'automobile la quale ha poi proseguito incurante nella propria marcia.

"Erano presenti molti testimoni al sinistro - racconta alla nostra redazione G.O., il motociclista investito - Molte persone per fortuna si sono fermate subito a soccorrermi, erano ferme al semaforo assieme a me. Sto cercando qualcuno che sia disponibile per dare testimonianza dell'accaduto e dire cosa abbia visto".

