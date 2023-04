Savona, scontro tra scooter e moto: un ferito al San Paolo

Incidente stradale questa mattina a Savona, in via Stalingrado, nei pressi della rotonda di corso Tardy e Benech. Il sinistro, secondo quanto riferito, ha coinvolto uno scooter e una moto. Sul posto sono intervenuti i sanitari e la polizia locale.

La dinamica è ancora in via di ricostruzione, ma pare che il conducente della motocicletta, un ragazzino, abbia perso il controllo della due ruote durante il sorpasso di alcune auto: avrebbe scavalcato lo spartitraffico centrando in pieno lo scooter che viaggiava in direzione opposta.

Lo scooterista non ha riportato nessuna conseguenza fisica grave, solo qualche graffio. Il ragazzino invece, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona. Per consentire le operazioni di soccorso la viabilità ha subito disagi.