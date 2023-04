Vado piange la scomparsa di Maria Ciarlo, la staffetta partigiana Clara

Un altro pezzo della Resistenza di Vado Ligure che se ne va. È mancata la staffetta partigiana Maria Ciarlo, nome di battaglia Clara.



Non stanno mancando i messaggi di cordoglio, a partire dall'Anpi vadese passando per chi ha avuto il piacere e l'onore di conoscere una donna che ha combattuto in prima linea la Seconda Guerra Mondiale e la lotta contro il nazifascismo



"Alla famiglia arrivino le più sentite condoglianze dell’intera Amministrazione Comunale. Buon viaggio “Clara”, non dimenticheremo la sua esperienza e la sua testimonianza" dicono dal comune.



Lo scorso febbraio era scomparsa Albina Chiappe, partigiana Marisa e nel febbraio 2022 Iose Iolampi, partigiano Lulù.



Il funerale verrà celebrato questa mattina, 12 aprile, nella chiesa di San Giovanni Battista a Vado Ligure alle ore 9.00.