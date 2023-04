Valleggia, principio di incendio in un macchinario: operaio intossicato

Soccorsi mobilitati a Valleggia, frazione del comune di Quiliano. L'allarme è stato lanciato attorno alle ore 5 per un principio di incendio avvenuto all'interno di una fabbrica situata in via Cesare Briano.

Le fiamme, secondo quanto riferito, hanno interessato un macchinario. La centrale operativa del 112 ha mobilitato i vigili del fuoco, la Croce Rossa di Savona e l'automedica.

Un operaio nel tentativo di spegnere le fiamme è rimasto leggermente intossicato: è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona.