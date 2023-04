"Movie Time - Ciak si gira", una mostra sul cinema a Carcare: taglio del nastro il 15 aprile

Proseguono gli appuntamenti con l’arte alla biblioteca civica Centro Studi “A.G. Barrili” di Carcare. Sabato 15 Aprile alle ore 16, si terrà l’inaugurazione dell’esposizione “Movie Time - Ciak si gira”. Il tema di questa mostra organizzata dall’Associazione Culturale Savonese della “LiberArti” è appunto il cinema, collegato alle arti creative.

“Gli appuntamenti artistici sono ormai consolidati come parte integrante delle attività della nostra Biblioteca - dice l’assessore alla Cultura Giorgia Ugdonne - l'’Associazione LiberArti è nuovamente ospite della nostre sale espositive con questa ultima iniziativa dedicata al cinema, di sicuro interesse per ogni tipo di pubblico”.

“I Soci della LiberArti hanno partecipato con opere in cui l’arte costituisce un perno fondamentale da cui partire, quel perno che ha come fonte sostanziale, alla quale abbeverarsi, la creatività - spiega Anna Maria Faldini - E’ proprio la creatività legata alla fantasia e alla capacità immaginativa che ha spinto tutti gli artisti a trovare dei collegamenti con il cinema. La visione di un film, rimasto nel cuore, ha stimolato i partecipanti a creare un quadro, una scultura, una ceramica o una poesia. Le opere non ripetono assolutamente la storia narrata nel film, ma semplicemente si ispirano ad essa. Cristina Mantisi ha realizzato tutta la grafica, collegandola alle locandine dei film”.

La mostra sarà visitabile dal 15 al 23 aprile, negli orari di apertura della Biblioteca: lunedì, mercoledì e sabato dalle 10 alle 12 e dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18. Per informazioni: tel. 019-518729 – email: biblioteca@comune.carcare.sv.it.