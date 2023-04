A Finale Ligure il racconto della Resistenza in Italia, nel Finalese e all'estero

Si terrà venerdì 21 aprile, alle ore 16 in Sala Gallesio (Via Pertica – Finalmarina), l'incontro dedicato al racconto della storia della Resistenza in Italia, nel Finalese, all'estero.

All'evento, organizzato dal Centro Studi Costituzione e Democrazia, prenderanno parte Luigi Vassallo (che approfondirà il tema di un movimento corale e plurale), Claudia Carosi (che accenderà i riflettori sulla Resistenza nel Finalese) e Stefania Bonora (che parlerà di due Finalesi nella Divisione Acqui a Cefalonia contro i tedeschi).