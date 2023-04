Laigueglia 2023, "Uniti per il domani": ecco la squadra di Roberto Sasso del Verme

Il sindaco uscente di Laigueglia Roberto Sasso del Verme presenta ufficialmente i candidati e il simbolo di “Uniti per il domani”, lista civica che lo vede nuovamente in campo quale candidato a primo cittadino per le elezioni amministrative 2023.

“È un bellissimo gruppo di persone con ottime esperienze, sia in campo amministrativo che in altri ambiti – afferma il candidato sindaco Sasso del Verme - Una squadra ideale per dare continuità amministrativa e portare a termine i numerosi lavori sul territorio e per proseguire nel processo di ricerca fondi finalizzati alla realizzazione di nuove opere e attività sul territorio di Laigueglia”.