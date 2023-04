171° anniversario Polizia di Stato, Toti: "Grazie a tutti coloro che indossano divisa e garantiscono sicurezza pubblica"

"Una bella giornata per ringraziare tutti coloro che indossano una divisa, nel caso specifico le forze della Polizia di Stato, ma non per questo meno fanno carabinieri, Guardia di Finanza o la polizia municipale che ogni giorno, in qualche modo, mettono a rischio loro stessi e, certamente, mettono impegno ed energia nel garantire la sicurezza di tutti".

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in occasione delle celebrazioni a Palazzo Ducale del 171° anniversario della fondazione della Polizia di Stato.

"Genova in particolare, con il suo porto, con i vicoli complessi del centro storico, rappresenta una realtà con cui confrontarsi quotidianamente: credo che il lavoro che le forze dell'ordine stanno facendo in questo senso sia significativo e che stia anche producendo risultati importanti in termini di sicurezza", conclude Toti.