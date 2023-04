Savona: il 20 aprile la presentazione del libro "Senza più ali per volare" di Elena Paola Gaggini

Si terrà giovedì 20 aprile, alle ore 16,00 presso la Sala Rossa (g.c.) del Comune di Savona, la presentazione del libro di Elena Paola Gaggini "Senza più ali per volare".

L'evento si svolgerà nell'ambito delle iniziative del ventennale della fondazione dell'Associazione "Renzo Aiolfi" no profit, Savona. Ingresso libero.

Il 14 ottobre 2021 è calato definitivamente il sipario sull’ultimo atto della storia di Alitalia. Questo libro non intende essere uno dei tanti testi sulle complesse vicende commerciali e politiche della nostra Compagnia di bandiera: si propone invece di presentarne un’immagine inedita incentrata sulle esperienze umane del suo personale navigante, cioè di quelle donne e di quegli uomini che hanno contribuito a delinearne la “bella storia” svolgendo il proprio lavoro con passione e dedizione. La corposa opera di 256 pagine è frutto di emozioni, conoscenze, amicizie, esperienze, aneddoti, curiosità che si sono accumulati nel tempo, durante i numerosi viaggi in aereo di Elena Paola Gaggini che, per motivi di lavoro, ha solcato e continua a solcare, i cieli da una città all’altra, da una nazione all’altra, da un’esperienza di lavoro e l’altra. Il tutto alimentato dall’approccio giornalistico dell’autrice che l’ha portata a descrivere compiutamente e con discernimento la parabola, … della nostra compagnia aerea di bandiera ovvero l’Alitalia.

Questo volume si rivolge pertanto a un pubblico eterogeneo interessato all’evoluzione dell’aviazione civile, alle peculiarità e ai risvolti più nascosti delle attività di pilota e assistente di volo e, nello specifico, alle testimonianze di tanti validi professionisti che hanno reso Alitalia grande nel mondo.

Breve Biografia dell’Autrice

Laureata in etnologia, ha successivamente intrapreso la carriera giornalistica. Milanese di nascita ma cittadina del mondo, Elena Paola Gaggini ha vissuto una vita di lavoro sempre in viaggio. Ha volato sovente con Alitalia, confrontandosi con molti di coloro che hanno lavorato con passione e dedizione per questa Compagnia. Partecipe del loro dolore per la sua fine, ha ritenuto indispensabile lasciarne un ricordo non istituzionale ma incentrato sulle testimonianze di vita vissuta di chi ha fatto grande Alitalia.

Il suo primo libro è “Il Comune d’Italia più lontano dal mare: Madesimo” (Bellavite, 2017).