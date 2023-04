Persone&Aziende, il mondo di AIDP, Ludovica Pellizzetti: "Grazie ad AIDP si condividono esperienze con altri professionisti"

Per il ciclo Persone & Aziende, il mondo di AIDP, l'Associazione Italiana Direzione del Personale abbiamo intervistato Ludovica Pellizzetti, People & Culture Employer Branding Specialist per Grenke.

AIDP va incontro a tutti i professionisti che lavorano nel campo delle risorse umane; In Liguria si contano circa duecento soci, in tutta Italia sono circa quattromila.

“Lavoro in Grenke, una multinazionale tedesca con sede principale a Milano e un’importante sede a Genova, che si occupa di locazione operativa.

Per locazione operativa si intende il noleggio di beni strumentali, dal materiale per ufficio fino ai macchinari per bar e aziende di diversa natura, e il supporto delle piccole e medie imprese nella creazione del loro business.

In Grenke mi occupo in particolare di employer branding: nel team delle risorse umane collaboro con il marketing per promuovere la reputazione dell’azienda come ‘best place to work’.

Sono arrivata in Grenke proprio grazie ad AIDP Liguria, dove sono entrata due anni fa. Grazie a questo network veramente importante di professionisti sono riuscita a ottenere una nuova posizione lavorativa in tempi brevissimi.

Due anni fa stavo cercando lavoro, e cercavo un’azienda che fosse allineata con i miei valori e la possibilità di scambiare esperienze e confrontarmi con altri professionisti mi ha appunto permesso di trovare il posto giusto per me.

In AIDP Liguria mi occupo di supportare le attività dedicate ai giovani, e grazie all’associazione sono riuscita a collaborare con il comitato organizzativo nazionale che si occupa di ottimizzare l’experience dei giovani associati e di organizzare lo Young summit, l’appuntamento più atteso dell’anno in cui i giovani si ritrovano per condividere esperienze e buone pratiche. Un altro valore aggiunto di associarsi ad AIDP è legato al fatto che le risorse umane lavorano con materia incandescente e mutevole, quella delle persone. Non esistono manuali che ci insegnano come fare questo lavoro e la possibilità di condividere buone pratiche con altri professionisti ci consente di trovare delle soluzioni ‘chiavi in mano’, che possiamo poi utilizzare nelle nostre aziende”.

Costituitasi nel 1960, AIDP è presente su tutto il territorio nazionale attraverso 17 gruppi regionali per valorizzare, condividere e incentivare uno sviluppo serio e responsabile delle professionalità HR.

Attraverso iniziative, pubblicazioni, progetti e ricerche sulle più importanti tematiche attinenti il mondo del lavoro e il futuro della direzione HR AIDP è fonte di servizi professionali e motore di sviluppo della professionalità dei Soci. L’Associazione organizza annualmente il proprio Congresso Nazionale che costituisce l’appuntamento italiano fondamentale per l’aggiornamento e l’analisi strategica sul management delle Risorse Umane.

AIDP oggi riunisce oltre 4000 Soci. Con AIDP promotion srl e i gruppi regionali organizza gratuitamente per i propri Soci oltre 250 incontri formativi d’eccellenza all’anno e attiva confronti e analisi di aggiornamento sul mercato del lavoro e sul business delle Human Resources. AIDP è partner riconosciuto dalle istituzioni per analizzare e interpretare lo scenario del lavoro italiano, a livello internazionale è componente attiva di EAPM (Associazione Europea di Direzione del Personale), WFPMA (Federazione Mondiale delle Associazioni di Direzione del Personale) e fondatrice di FMRH (Federazione Mediterranea per lo studio e la diffusione delle tematiche relative alla gestione delle Risorse Umane). Nel 2006 aderisce al Global Compact dell’ONU e contribuisce alla stesura del primo Codice Etico-Deontologico dei Responsabili delle Risorse Umane nell’area euro.

Per conoscere di più sulle attività di AIDP Liguria e su come aderire: https://www.aidp.it/gruppo/liguria.php.