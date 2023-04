Finale, pronto a debuttare il “Coro dei Luppini”: tra musica e inclusione ecco il Magnificat “Ieshu”

Passato all'incirca un solo mese dal suo esordio con le primissime prove, il “Coro dei Luppini”, diretto dalla Maestra Eliana Rogai e ideato dal Maestro Alberto Luppi Musso nel segno dell'inclusività, esordirà in pubblico con la sua prima esibizione sabato 15 aprile, alle ore 15, presso la Basilica di San Biagio in Finalborgo per presentare l’opera musicale Magnificat “Ieshu” dello stesso compositore e pianista di origini mantovane ma ormai finalese doc.

Il coro, nato da un progetto permeato dal concetto del dare voce a chi troppo spesso non viene ascoltato nella società odierna e che finora ha visto coinvolti, col passare delle settimane, sempre più famiglie e ragazzi, farà il suo debutto sul palco con un’opera imponente sull’uomo che ha cambiato la storia dell'umanità.

Luppi Musso ha composto sette brani per coro e altrettante musiche per pianoforte, con testi in italiano, latino ebraico e aramaico firmati da Miriam Joyce, Abdon e Elisabetta De Robertis.

A interpretare l’opera, oltre al coro, cinque voci soliste: Maria, interpreta da Corinna Parodi Brondo, l’Arcangelo Gabriele da Vittoria Oddera, Gesù da Alice Ghione, Maria Maddalena da Lucrezia Ferrara e Maria di Cloepe da Anna Francini.

Si tratta di un lavoro che riporta a tutta la fede del maestro, che sta ultimando il suo San Francesco, tanto da avere l’idea di trasformare il Magnificat in un musical interpretato e suonato da giovani musicisti sotto la guida sua e della maestra Rogai.

Padrino dell’evento e del coro sarà il campione di Rugby Paolo Ricchebono che ha vestito la maglia del Milan e della Nazionale, vincendo quattro campionati italiani e una Coppa Italia.

Il progetto è stato sposato dalla direttrice del Centro Giovani di Finale, Ilaria Rebaudo (sempre sostenuta da Luppi Musso in questa sua nobile iniziativa sul territorio finalese) la quale presenterà l’evento, e dall’associazione culturale "La Marca Aleramica" per la logistica.