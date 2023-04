All'aeroporto di Villanova d'Albenga il sopralluogo del consigliere Bozzano: "Il mio impegno per mettere al sicuro la struttura dal rischio incendi"

"Il presidente dell'aeroporto di Villanova d'Albenga, Andrea Mennillo, mi ha accompagnato lungo un sopralluogo delle aree di pertinenza dell'aeroporto di Villanova d'Albenga per chiedere il sostegno di Regione Liguria nell'affrontare alcune criticità. Dopo aver incontrato il sindaco Pietro Balestra, per confrontarmi prima di tutto con lui sulle criticità che sarei andato a constatare sul suo territorio, con il presidente Mennillo e alcuni suoi collaboratori abbiamo quindi percorso il perimetro del sedime aeroportuale per toccare con mano la situazione e ragionare sulle possibilità di intervento". Così Alessandro Bozzano, consigliere regionale.

"A preoccupare la direzione del Riviera Airport sono alcune criticità in rapporto alla scarsità di rovesci di questo mite inverno e quindi al forte rischio incendi che ciò provoca - prosegue il consigliere regionale - La paura di dover fare i conti con i roghi è certamente aumentata dalla memoria del grosso incendio che la scorsa estate ha interessato la zona, fino ad entrare nel sedime aeroportuale superando la pista d'atterraggio. Il Comune, attraverso l'amico sindaco Balestra, e la Regione sono vicino alla direzione dell'aeroporto, una infrastruttura strategica che merita attenzione e necessità di ragionamenti mirati sul suo futuro".

"Le criticità oggetto del sopralluogo saranno tema di un tavolo che mi impegno di organizzare il prima possibile, per arrivare a una soluzione che metta al sicuro l'aeroporto, i 30 lavoratori occupati al suo interno e quindi l'operatività dello scalo" ha infine concluso Bozzano.