Elezioni 2023: confronto con la cittadinanza per la Lista Civica CerialeSi

Successo, ieri mercoledì 12 aprile, per l'incontro con la cittadinanza promosso dalla Lista Civica CerialeSi, che sostiene la candidatura di Antonello Mazzone a Sindaco del Comune di Ceriale.



Decine di persone si sono riunite al Bar Ristorante Garden di Lungomare Diaz per incontrare il Candidato Sindaco Mazzone e i membri della sua Lista.



«Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato alla presentazione del nostro gruppo - spiegano Mazzone ed i Candidati Consiglieri –. Per noi è stato importante e utile poterci confrontare direttamente con i cittadini, che sono e saranno sempre i nostri primi interlocutori ed i destinatari di ogni progetto che metteremo in campo. Questo è solo il primo passo: fino alla fine della campagna elettorale e anche dopo il voto, qualsiasi sia l'esito delle consultazioni, non smetteremo mai di dialogare con i Cerialesi».



L'incontro è stata l'occasione per presentare ufficialmente i singoli Candidati Consiglieri: «Siamo un gruppo eterogeneo, variegato, composto da individui con personalità e competenze diverse, ma unito, perché abbiamo tutti un unico, medesimo intento: fare il bene di Ceriale. Crediamo fortemente nel progetto di città che abbiamo elaborato: il nostro programma è stato scritto partendo dalle risposte, dalle soluzioni. Conosciamo il territorio e le problematiche che lo affliggono. Non sarà facile, ma noi ce la metteremo tutta. Abbiamo le idee chiare e, soprattutto, abbiamo tanta voglia di fare. Perché con CerialeSi può fare».



