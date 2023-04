Il presidente Toti incontra il ministro Sangiuliano: Isola Gallinara al centro del tavolo

C'era anche il progetto di rivalorizzazione dell'isola Gallinara e delle sue pertinenze, sia marine che litoranee sul tavolo dell'incontro avvenuto nella giornata odierna a Roma tra il presidente e assessore alla Cultura della Regione Liguria, Giovanni Toti, e il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

“Durante l’incontro - spiega Toti - si è affrontato il tema della Casa dei Cantautori, che si avvia alla fase finale della progettazione. Su questo punto, è imminente la nomina di un commissario regionale per coordinare i lavori”.

“Per quanto riguarda la Gallinara - aggiunge Toti -, tenuto conto del fatto che il ministero della Cultura ha esercitato l’opzione per l’acquisto della villa sulla sommità dell’isola, abbiamo informato il ministro sull’approvazione del progetto di Regione Liguria da parte della Commissione europea per la valorizzazione dell’area marina che circonda l’isola: l’obiettivo è integrare questi due elementi per realizzare un comune polo scientifico culturale, didattico e turistico”.

“Infine - conclude - è stata l’occasione per fare il punto sull’importante opera di consolidamento artistico e finanziario dei due grandi teatri genovesi, Carlo Felice e Nazionale”.