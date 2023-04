Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. “È sempre un onore per me, da italiano e da presidente di Regione, incontrare il Capo dello Stato Sergio Mattarella – dichiara Toti - Grazie Presidente del suo tempo e del grande interesse che da sempre dimostra per la Liguria, la aspettiamo presto".