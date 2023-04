Alassio, concluso l'iter burocratico: il 20 aprile via al cantiere di rinforzo dell'Aurelia a ponente

La firma della consegna lavori è prevista per giovedì 20 aprile, ma stamani si è concluso l'iter procedurale per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza del tratto di via Aurelia nella zona tra il Baba Beach e la Discoteca Le Vele di Alassio.

"Si tratta di un intervento che rientra nel programma delle opere di messa in sicurezza del territorio e delle infrastrutture stradali - spiegano dall'Amministrazione Comunale alassina - del valore di ottocentomila euro che prevede la realizzazione di una scogliera protettiva a mare e il rinforzo del versante a terra, compromesso dall'erosione costiera nel corso degli anni".

La Nuova Edilmonte Srl di Frosinone si è aggiudicata i lavori anche grazie alla propria dotazione di mezzi terrestri e marini adatti a svolgere l'intervento.

"I lavori che inizieranno subito dopo la firma per la consegna del cantiere - aggiungono dall'Ufficio Tecnico Comunale che ha curato la progettazione dell'opera - richiederanno infatti pontoni marini per la realizzazione della berma, mentre per rinforzare il versante si procederà da terra".

Una volta avviato il cantiere si concluderà il 180 giorni, condizioni meteo-marine permettendo